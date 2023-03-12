İngiltere’den Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Yaşamını yitirenlerin yüzde 75’i…

İngiltere Savunma Bakanlığınca paylaşılan istihbarat raporunda, Rusya tarafından savaş alanına gönderilen personelle ilgili bilgiler paylaşıldı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın ağır kayıplar vermeye devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, “Moskova ve St. Petersburg kentleri can kayıpları konusunda çok etkilenmedi. Bu özellikle ülkedeki seçkin aileler için geçerli. Rusya’nın doğu bölgelerinin çoğunda, ölüm oranı muhtemelen Moskova’dakinden 30 kat daha yüksek bir nüfus yüzdesi olarak ortaya çıkıyor. Yer yer etnik azınlıklar en büyük darbeyi alıyor. Kayıpların yaklaşık yüzde 75’i azınlık Kazak ve Tatar nüfustan geliyor” denildi.

RUSYA, TOPLUMUN ETKİSİ UNSURLARINI İZOLE EDİYOR

Raporda, savaş alanına gönderilen askerlerin seçiminde toplumun etkili unsurlarının izole edildiği belirtilerek, “Rus Savunma Bakanlığı, devam eden savaşta personel açığını gidermeye çalışırken, Rus toplumunun daha iyi durumda olan ve daha etkili unsurlarını izole etmeye devam edecek” denildi.

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