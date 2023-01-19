İngiltere’den Türkiye için yeni seyahat uyarısı

İngiltere, Türkiye’yle ilgili yeni bir seyahat uyarısı yayınladı ve vatandaşlarına iki kentten uzak durma çağrısı yaptı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşlara 2023'te Türkiye'ye yapacakları gezilerde Hakkari ve Şırnak'tan uzak durma çağrısı yapıldı.

İngiliz basını, ülkede birçok kişinin yaz tatili için şimdiden plan yaptığını, Türkiye'nin de popüler tatil merkezlerinden biri olduğunu yazdı. Milyonlarca İngiliz'in geçen yıl İstanbul ve Kapadokya'ya akın ettiğine dikkat çekilirken, hükümetin yeni yayınladığı uyarıda bazı bölgelere seyahat edilmemesinin istediği kaydedildi.

Uyarıda, Hakkari ve Şırnak'ın Suriye ve Irak sınırına yakın olması ve olası terör saldırıları nedeniyle tehlikeli olabileceği, buraya gidecek İngilizlerin ekstra önlem alması gerektiği ifade edildi. Öte yandan İngiliz hükümeti, Türkiye'nin genel olarak turistler için güvenli bir ülke olduğunu bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, geçen sene de vatandaşlarına Şırnak ve Hakkari için seyahat uyarısında bulunmuştu.

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