İngiltere’den Türkiye’ye seyahat uyarısı: Belli şehirleri açıkladılar

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına yönelik hazırladığı rehber ile Türkiye'ye gidecek turistlere uyarılarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Turizm sezonunun başlaması ve Türk Lirası’nın son dönemde İngiliz poundu karşısında değer kaybetmesiyle birlikte çok sayıda İngiliz vatandaşının uğrak noktası olan Türkiye ile ilgili bir açıklama İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi…

Bakanlık tarafından İngilizler için hazırlanan rehber niteliğindeki metinde, İngiliz turistlerin Türkiye’de dikkatli olması gerektiği belirtildi. Bir milyondan fazla İngilizin Türkiye’ye tatile geleceğinin öngörüldüğü açıklamada, Suriye sınırının 10 kilometre yakınına gidilmesinden ve Şırnak ve Hakkari şehirlerine gidilmemesi tavsiye edildi.

“ÖNCELİĞİMİZ GÜVENLİK”

Hiçbir seyahatin güvenli geçeceğinin garanti edilemeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, “Türkiye’ye gidecekler de uygun seyahat sigortasını yaptırmalı” dedi. Belli aralıklarla bu tür açıklamalarla vatandaşlarını uyaran İngilizler geçmişte de benzer duyurular ile gündeme gelmişti.

İngiliz yetkililer, yerel medyaya açıklamalarda da bulundu. Independent’a konuşan yetkililer, “İngiliz vatandaşlarının güvenliği bizim ana konumuz. Her ülke ve bölge ile ilgili seyahat tavsiyelerini düzenli olarak gözden geçiriyoruz. Seyahat tavsiyeleri alanındaki terörizm konusundaki değişiklikler, terör tehdidinin şimdi daha çeşitli gruplardan gelebileceğini gözler önüne seriyor” dedi. Bu uyarıların tavsiye niteliğinde olduğunun da altı çizildi.

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