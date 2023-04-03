İngiltere’yi karıştıran iddia: Milletvekili genelevde uyandı

İngiltere, genelevde uyanıp parlamentodaki arkadaşından yardım isteyen milletvekilini konuşuyor.

Sozcu.com.tr

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İngiltere'de Muhafazakar Partili bir milletvekilinin genelevde uyanıp panikle başka bir milletvekilinden yardım istediği haberleri büyük tartışma yarattı.

İngiliz basınına göre, parlamento çevrelerinde herkes, genelevde gece uyanıp kıyafetlerini bulamadığı için büyük korku yaşayan milletvekilinin kimliğini konuşuyor. Adı açıklanmayan vekilin kimliğiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar olsa da basın isim vermekten kaçındı.

Muhafazakar vekilin gece yarısı bir genelevde uyandığı, başka bir vekili telefonla arayıp “Buraya nasıl geldiğimi hatırlamıyorum ve elbiselerimi bulamıyorum” diyerek yardım istediği belirtildi. Geçen yaz istifa eden eski Başbakan Boris Johnson'ın iktidarının son günlerinde gerçekleşen olayla ilgili iddialar, İngiliz siyasetinde heyecan yarattı. Birçok vekilin “utanç verici” olayın kahramanının kimliğiyle ilgili bahse girdiği ve kısa listeler hazırlandığı ortaya çıktı.

İNGİLTERE SİYASETİNDE ‘UYGUNSUZ HAREKET’ KRİZİ

Boris Johnson, Covid önlemleri sırasında başbakanlık konutundaki içkili partiler ve bir dizi skandal sonrası istifa etmişti. Son dönemde İngiltere'de Parlamento üyelerinin “alkolün dozunu kaçırdığı” ve cinsel taciz haberleriyle ilgili tartışmalar da gündemde.

Geçen yıl 56 milletvekiline yönelik toplan 70 “uygunsuz hareket” şikayetinde bulunulduğu ortaya çıkmıştı. Parlamentoda bazı isimlere yönelik “uygunsuz davranış, taciz ve mobbing” şikâyetleriyle ilgili bir dizi soruşturma da sürüyor.

Daha önce de bazı İngiliz milletvekillerinin yurt dışına düzenlenen diplomatik gezilerde alkolün dozunu kaçırıp uygunsuz davranışlarda bulunduğu ve seks işçileriyle beraber olduğu haberleri gündem olmuştu. Yetkililer, bazı ülkelerin tuzak kurarak elde ettikleri kanıtları şantaj için kullanabileceğini öne sürmüştü.

İngiliz basınına konuşan bir kaynak, özellikle otoriter ve Batı’yla arası bozuk ülkelere düzenlenen gezilerde dikkatli olunması gerektiğini söylemişti.

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