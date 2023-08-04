İnsan kaçakçılığı ve fuhuş iddialarıyla gözaltındaydı: Ünlü fenomen Andrew Tate hakkında karar çıktı

Ünlü sosyal medya fenomeni Andrew Tate hakkında Bükreş mahkemesi kararını verdi.

Sozcu.com.tr

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İnsan kaçakçılığı, tecavüz, fuhuş ve şiddet gibi suçlamalarla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Andrew Tate hakkında mahkeme karar verdi…

Bir süre önce Romanya’da gözaltına alınan Tate ve kardeşi Tristan ile birlikte iki kadın şüpheli hakkında insan kaçakçılığı, tecavüz, cinsel saldırı ve kadınları kullanmak üzere suç örgütü kurma suçlamaları yöneltiliyordu.

Bükreş mahkemesi bugün karar verdi ve Tate’in ev hapsinin sonlandırılmasına hükmetti. Bu karar ile birlikte Tate özgürlüğüne kavuştu. 2 Ekim’e kadar denetimli serbestlik kapsamında salıverilen Tate ve diğer şüphelilerin evden çıkabileceği fakat başkent Bükreş ve Ilfov bölgesi sınırları haricinde bir yere gitmesinin yasak olduğu açıklandı.

Yedi kadın tarafından suç duyurusunda bulunulan ve ABD ve İngiltere vatandaşlıkları bulunan Tate kardeşler Aralık ayında gözaltına alınmıştı. Tate, aşırı maço ve şiddete eğimli tavırları ve lüks yaşam tarzı sayesinde milyonlarca takipçiye sahip bir sosyal medya fenomeni olarak tanınıyordu.

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