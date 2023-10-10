İnsanların yaşayamayacağı kadar sıcak olacak

Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle sıcaklıklar artmaya devam ederse, gezegende dünya nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapan bölgelerin yakında yaşanamayacak kadar sıcak hale gelebileceğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın bazı kısımları yakında insanların yaşayamayacağı kadar sıcak olacak. Bilim insanları dünya nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapan bölgelerin, yaşanamayacak kadar sıcak hale gelebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

İklim değişikliği nedeniyle sıcaklıklar artmaya devam ederse Amerika, Asya ve Orta Doğu’da yaşayan insanlar daha soğuk iklimlere kaçmak zorunda kalabilir.

Araştırmacılar Hindistan, Pakistan ve Sahra Altı Afrika’nın yakında dayanılmaz sıcaklıklarla mücadele etmek zorunda kalabileceğini söyledi.

Indiana’daki Purdue Üniversitesi’nden Dr. Matthew Huber şunları söyledi: “Bu durum özellikle, zengin olmayan ve önümüzdeki yıllarda hızlı nüfus artışı yaşaması beklenen bölgelerde çok daha kötü bir şekilde yaşanacak. Sonuç olarak milyarlarca yoksul insan acı çekecek ve birçoğu ölecek. Ancak zengin uluslar da bu sıcaktan zarar görecek.”

Araştırmacılar ayrıca eylül ayının ortalama üstü sıcaklıklarına da dikkat çekti. Londra Imperial College’dan iklim bilimcisi Dr. Paulo Ceppi ise şunları söyledi: “Bu sadece kayıtlardaki en sıcak eylül ayı değil. Açık ara en sıcak olanı. Sera gazı konsantrasyonlarının giderek artmasıyla birlikte sıcaklıkların da artmaya devam etmesini bekliyoruz. Ancak bu durum oldukça çarpıcı.”

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