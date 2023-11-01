Irak ve Suriye’deki ABD güçlerine 27 saldırı yapıldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak ve Suriye’de bulunan ABD ve koalisyon güçlerine yönelik 17 Ekim’den bu yana toplam 27 farklı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

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Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ryder, Irak ve Suriye'de bulunan ABD ve koalisyon güçlerine karşı 17 Ekim'den bu yana toplam 27 “küçük ölçekte saldırı” gerçekleştiği bilgisini paylaşarak, bu saldırıların 16'sının Irak'ta, 11'inin de Suriye'de olduğunu belirtti.

Saldırıyı yapan grupların, İran tarafından desteklediğini bildiklerini savunan Ryder, bu nedenle İran'ı sorumlu tuttuklarını, ABD birliklerini korumak için gereken her şeyin de yapılacağını kaydetti.

ABD EK ASKER GÖNDERİYOR

Pentagon Sözcüsü, toplantıda, ABD'nin Merkez Komuta (CENTCOM) bölgesine 300 asker daha konuşlandırma kararı aldığını duyurarak, “Bu ek birlikler, halihazırda bölgede bulunan kuvvetler için yeni yetenekler, patlayıcı mühimmat imha iletişimleri ve diğer destekleri sağlayacak.” dedi.

Söz konusu güçlerin nerelerde konuşlandırılacağı konusunda bilgi vermeyen Ryder, ancak bunların, İsrail'e gitmeyeceğini, bölgesel caydırıcılık çabalarını destekleme ve ABD kuvvetlerini güçlendirme amacı taşıdığını bildirdi.

Ryder, bir soru üzerine, Yemen'deki Husilerin, İsrail'i hedef alan orta menzilli balistik füze fırlatması konusunda da bilgileri olduğunu aktararak, İsrail'in bu saldırıyı engellediğini ve ABD'nin “daha geniş bölgesel çatışmayı önlemek” için gelişmeleri izlediğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili sorulara da Ryder, Israil'i desteklemeye devam edeceklerini, ancak İsrail'in operasyonları hakkında konuşmayacağını, sivillerin korunması ve savaş yasalarının dikkate alınması konusunda temasların süreceğini savundu.

PETROL SAHASINDAKİ ÜSLERE SALDIRI

ABD ordusunun Deyrizor ile Haseke illerinde Şeddadi ile Ömer petrol sahasındaki üslerine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda üslerin çevresine düşen roketlerin olduğu bilgisi alınırken herhangi bir can kaybı bilgisi bulunmuyor.

30 Ekim'de ABD güçlerinin Deyrizor’da konuşlandığı Ömer petrol sahsıyla Koniko doğal gaz üssüne roket saldırısı düzenlenmiş, ardından aidiyeti bilinmeyen savaş uçakları, Deyrizor'un El Bukemal ilçesi ile Havicet Haşşam köyündeki İran destekli gruplara hava saldırıları düzenlenmişti. (AA)

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