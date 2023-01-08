Irak’ta Ayn el-Esed Üssü yakınında bir İHA düşürüldü
Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü yakınında bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.
Enbar vilayetindeki El-Cezire Operasyonlar Komutanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Ayn el- Esed Askeri Üssü yakınlarında bir İHA’nın düşürüldüğü duyuruldu.
Düşürülen İHA’nın kime ait olduğuna ilişkin bilginin verilmediği açıklamada, üste bulunan çok sayıda ABD askerinin de olay yerine giderek inceleme başlattığı aktarıldı.
Irak hükümetinden ise henüz olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. (AA)