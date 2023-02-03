Irak’ta döviz kurundaki artış yaşamı olumsuz etkiledi

Irak'ta yerel para birimi dinarın ABD doları karşısında son günlerde ciddi değer kaybıyla artan hayat pahalılığına vatandaşlar ve esnaf tepkili.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Irak Merkez Bankası döviz kurunu dolar başına 1470 dinar olarak belirlerken, karaborsa ve serbest piyasada 1 dolar 1590 ila 1750 dinardan işlem görüyor.

Yerel para biriminin ABD doları karşısında ocak ayının ortasından itibaren yaşadığı değer kaybının önü alınamıyor.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, dövizdeki yükseliş nedeniyle 23 Ocak’ta Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip Muhlifi görevden alarak yerine vekaleten Ali Muhsin Allak'ı atadı, ancak bu görev değişimi de kura istikrar getirmedi.

AA ekibi, Kerkük’te döviz kurundaki artışın yol açtığı hayat pahalılığından şikayet eden Iraklılarla konuştu.

Kerkük’te market işleten Ali İsmail, Irak dinarındaki değer kaybıyla istisnasız tüm ürünlerin fiyatının yükseldiğini söyledi.

İsmail, “Hayat pahalılığı kendini iyice hissettirmeye başladı. Bu da en çok düşük gelirli aileleri etkilemeye başladı. Özellikle gıda maddelerinin fiyatının yükseltmesi vatandaşı çok etkiliyor” dedi.

Ülkede gündelik işlerde çalışarak geçinmeye çalışan yüz binlerce kişi olduğuna dikkati çeken İsmail, gıda fiyatlarında neredeyse iki katına çıkan artışın özellikle bu kesimi zorladığını belirtti.

O kesimde yer alan Hazım Fazıl, artık evin en basit ihtiyacını bile karşılamakta zorlandıklarını aktardı.

Fazıl, kuru gıda maddelerinin çoğu ithal edildiği için bu ürünlerdeki fiyat artışını anladığını ama Irak’ta yetişen sebze ve meyvelerin fiyatının yükselmesini anlayamadığını söyledi.

Devletin dar gelirli aile ve işsizlere destek vermesini isteyen Fazıl, çarşıda pazarda bütün ürünlerin fiyatı artarken çalışanların maaşlarına zam yapılmadığını dile getirdi.

Alışveriş merkezleri ve satış yerlerinde fiyat denetimi yapılmamasından da şikayet eden Iraklı, hükümete bu gibi yerlerde denetim başlatarak halkın yanında olma çağrısında bulundu.

“IŞİD OLAYLARI SIRASINDA BİLE BÖYLESİ OLMADI”

Kerküklü esnaf Raad Hüseyin ise ülkedeki hayat pahalılığının boyutunu, “Terör örgütü IŞİD olayları sırasında bile böylesi bir durum yaşanmadı” diye özetledi.

Hüseyin, Irak’ta şu an bir savaş durumu olmaması, petrol ihracatının devam etmesi ve güvenlik anlamında istikrar yaşanmasına rağmen bir vatandaş olarak dinarın değer kaybetmesine anlam veremediklerini dile getirdi.

En çok düşük gelirli, işsiz ve çok çocuklu ailelere üzüldüğünü aktaran Hüseyin, hükümetin de yaşananlara karşın ciddi adım atmamasını şaşkınlıkla izlediğini kaydetti.

“SATIŞLAR HEMEN HEMEN DURDU”

Kerkük’teki Büyük Çarşı esnafından Ali Hüseyin de dövizdeki artış nedeniyle iş yapamaz hale geldiklerini belirtti.

“Aşırı zamlardan dolayı satışlar hemen hemen durdu.” diyen Hüseyin, hükümetin şu ana kadar attığı adımların etkisiz ve yetersiz kaldığını söyledi.

Döviz bürosu sahibi Önder Şahin Kadir ise doların yükselmesinden kendilerinin de memnun olmadığını ifade etti.

Kurdaki dalgalanma ve yükselmenin satışları hemen hemen durduğunu belirten Kadir, hükümet ve Merkez Bankası ciddi önlemler almadığı takdirde Irak ekonomisinin daha da kötüye gitmesinden endişe ettiklerini vurguladı. (AA)

İlginizi Çekebilir Reuters: Irak'ta Türk üssüne roketli saldırı düzenlendi

İlginizi Çekebilir İngiltere'de 500 bin kişi iş bıraktı, işçiler sokaklara döküldü