Irak’tan korkutan depremlerle ilgili açıklama

Irak, Kerkük ve Duhok kentlerinde birer dakika arayla meydana gelen 4,7 ve 4,6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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Irak’ın Kerkük ve Duhok kentlerinde birer dakika arayla meydana gelen 4,7 ve 4,6 büyüklüğündeki depremlerde can ya da mal kaybı olmadığı açıklandı.

Irak Ulaştırma Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Merkezi, gece saatlerinde Kerkük ve Duhok kentlerinde meydana gelen depremlere ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, yerel saatle 00.43’te merkez üssü Kerkük’ün güneyindeki Tuzhurmatu ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği, hemen sonra saat 00.44’te de Duhok’un 44 kilometre kuzeyinde Irak-Türkiye sınırında 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği belirtildi.

Birer dakika arayla meydana gelen depremlerde can ya da mal kaybı olmadığı bildirildi. (AA)