İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle, tebrik etti.

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İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan tebrik mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Türk halkını, Cumhuriyeti’n 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde de gelişmesi ve derinleşmesi yönündeki arzusunu dile getirdi.

İki ülkenin özellikle siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki ilişkilerine dikkati çeken Reisi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki işbirliği ve karşılıklı anlayışın, iki millete hayırlar ve değerli kazanımlar, bölgeye ve dünyaya da barış, istikrar ve refah getireceğine inanıyorum.” (AA)

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