İran Cumhurbaşkanı Reisi’den AB’ye “Devrim Muhafızları” tepkisi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Devrim Muhafızları Ordusunun "terör" listesine alınmasını talep eden tasarının Avrupa Parlamentosunda (AP) kabul edilmesine tepki gösterdi.

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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) göre, Reisi, kabine toplantısında AP’de İran aleyhine alınan kararı değerlendirdi.

Reisi, “Bu hamle, İran halkına darbe vurmak için başarısız sokak gösterileri çabalarının sonuçsuz kalması sonrası, İran milletini durdurmak hayaliyle çaresizlikten yapılmıştır.” dedi.

Devrim Muhafızlarını, “ülkenin resmi bir gücü ve askeri teşkilatının bir parçası” olarak nitelendiren Reisi, “Bu eylem, uluslararası yasalara ve Birleşmiş Milletler tüzüğüne aykırıdır.” ifadelerini kullandı.

AP, bugün, AB tarafından İran’a daha fazla yaptırım getirilmesi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye yaptırım uygulanması, Devrim Muhafızları Ordusunun AB’nin terör listesine alınması taleplerini içeren ancak bağlayıcılığı olmayan karar tasarısını kabul etmişti.

Tasarıda, İran’da Mahsa Emini’nin polis nezaretinde ölmesinin ardından başlayan protestolar nedeniyle verilen idam cezalarının kınandığı, gözaltına alınan göstericilerin serbest bırakılması gerektiği ifade edilmişti. (AA)

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