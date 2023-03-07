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İran Dışişleri Bakanı, yarın Türkiye’ye gelecek

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında dayanışma sergilemek amacıyla, yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı.

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İran Dışişleri Bakanı, yarın Türkiye’ye gelecek

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye’ye gelecek.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla, 8 Mart 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Bakan Abdullahiyan’ın, Ankara’da Sayın Bakanımızla görüşmesi ve ayrıca Adıyaman ilimize ziyarette bulunması öngörülmektedir” denildi.

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