İran “El Kaide liderinin ülkede bulunduğu” iddialarını yalanladı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, terör örgütü El Kaide'nin yeni lideri Seyfül Adil'in İran'da bulunduğuna dair iddiaları yalanladı.

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Abdullahiyan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Beyaz Saray yetkililerine başarısız İranofobi oyununu durdurmalarını tavsiye ediyorum. El Kaide lideri hakkında haberler uydurmak ve onu İran ile ilişkilendirmek saçma ve temelsizdir.” ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, “Dünyada terörün büyümesinden, El Kaide ve IŞİD’i kuranlar sorumludur. Yanlış adres vermeyin.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD medyasına göre, Birleşmiş Milletlerin (BM) El Kaide terör örgütüyle ilgili yayımladığı üye devletler tarafından hazırlanan istihbarat raporunda, geçen yıl Afganistan’da ABD saldırısında öldürülen Eymen ez-Zevahiri’nin ardından Mısırlı eski bir asker olan Seyfül Adil’in örgütün lideri olduğu ve İran’da bulunduğunun düşünüldüğü ifade edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da dün yaptığı açıklamada, El Kaide lideri olduğu söylenen Adil’in İran’da bulunduğunu öne sürmüştü. (AA)

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