İran iddiaları reddetti: İlgimiz yok

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, ABD'nin Suriye ve Irak'taki üslerine düzenlenen saldırılarla ilgileri olmadığını iddia etti.

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İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, başkent Tahran’da basına yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin, Suriye ve Irak’taki ABD üslerine yönelik saldırılarla ilgili İran’a yönelttiği suçlamalara değindi.

“ABD, EYLEMLERİNİN YANITSIZ KALMAYACAĞINI BİLMELİ”

İsrail’in ABD’nin desteğiyle Gazze’ye saldırılarını sürdürdüğünü belirten Vahidi, “ABD, bu savaşı yönetiyor. Müslümanların Gazze halkının uğradığı zulümlerden rahatsız olması son derece doğaldır. ABD, eylemlerinin yanıtsız kalmayacağını bilmelidir. Dolayısıyla asıl suçlu olarak her yerde hedef alınabilirler ve bunun İran’la hiçbir ilgisi yoktur” diye konuştu.

Vahidi, “(ABD), daha önce, bu vahşi cinayetleri durdurmaları ve desteklememeleri konusunda açık bir şekilde uyarılmıştı” ifadelerini kullandı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim’deki bir konuşmasında, İsrail’in saldırılarının devam etmesi halinde bölgedeki “direniş güçlerinin” harekete geçeceğini söylemişti.

Suriye’de son günlerde ABD ordusunun konuşlandığı üslere, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor. Saldırıları Suriye ve Irak’taki İran destekli milis gruplar üstleniyor.

Saldırılarla ilgili İran’ı suçlayan ABD yönetimi, 27 Ekim’de Suriye’nin doğusunda İran Devrim Muhafızları Ordusu ve ona bağlı gruplar tarafından kullanılan 2 tesise hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu. (AA)