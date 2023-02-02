İran, İsrail’den intikam sözü verdi

İran, İsfahan yakınındaki İHA saldırısından İsrail'i sorumlu tuttu, intikam sözü verdi.

Sozcu.com.tr

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İran, İsfahan kenti yakınında bir askeri tesise gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısından İsrail’i sorumlu tutarken; iki ülke arasında uzun süredir devam eden örtülü savaştaki son gelişmenin ardından intikam alma sözü verdi.

İran’ın ISNA haber ajansı’nda yer alan habere göre, İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Amir Saeid Iravani’nin BM genel sekreterine bir mektup yazarak, ön soruşturmaların Cumartesi gecesi gerçekleşen saldırıdan İsrail’in sorumlu olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Mektupta “İran ulusal güvenliğini savunmak ve Siyonist rejimin (İsrail) herhangi bir tehdidine ya da yanlışına gerekli gördüğü yerde ve zamanda katı bir karşılık verme konusundaki meşru ve doğal hakkını koruyor. Siyonist rejimin gerçekleştirdiği bu eylem uluslararası hukuka aykırı” ifadeleri yer aldı.

Herhangi bir can kaybı yaşanmayan saldırı, Tahran’ın nükleer faaliyetleri, silah tedariki ve ülkede aylar süren hükümet karşıtı protestolara ilişkin İran ile Batılı devletler arasında gerilim yaşanan bir dönemde gerçekleşmiş oldu.

İran’ın Rusya’ya tedarik ettiği uzun menzilli İHA’lar Ukrayna savaşında kullanılanılıyor.

İsrail Tahran’ın nükleer ya da füze programlarına ilişkin diplomasinin başarısız olması durumunda İran’daki hedeflere saldırı düzenleyebileceğini birçok kez ifade etmişti. (Reuters)

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