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İran lideri: İsrail dünyanın gözü önünde insanlık suçu işliyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi, uluslararası camiayı İsrail'in işlediği suçlara karşı göreve çağırdı.

Sozcu.com.tr
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İran lideri: İsrail dünyanın gözü önünde insanlık suçu işliyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail’in işlediği suçlar karşısında uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulundu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Cumhurbaşkanı Reisi, kabine toplantısında Filistin’deki gelişmelere değindi. İsrail’in işlediği suçları kınayarak sözlerine başlayan Reisi, “Siyonistler dünyanın gözü önünde insanlık aleyhine suçlar işliyor” dedi.

Uluslararası camiaya seslenen Reisi, “Tüm uluslararası kuruluşlar ve örgütler, hiçbir istisna ve ayrım gözetmeksizin görevlerini yerine getirmelidir” ifadesini kullandı. (AA)

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