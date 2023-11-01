İran liderinden Müslüman ülkelere İsrail’i boykot çağrısı
İran'ın dini lideri Hamaney, Müslüman ülkeleri İsrail'i boykot etmeye çağırdı.
İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Gazze Şeridi’ne saldırıların durdurulmasını talep ederek, Müslüman ülkelerin İsrail’e petrol ve gıda ihracatını durdurması için çağrı yaptı.
İran devlet medyasında yer alan habere göre, Hamaney “Gazze’deki bombardıman derhal durmalı. Siyonist rejime petrol ve gıda ihracatı durdurulmalı” dedi.
İran, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları durdurmaması durumunda çatışmaların tırmanacağına dair daha önce de uyarmışlardı. Yetkililer Orta Doğu’daki İran destekli grupların harekete geçmeye hazır olduğuna işaret etmişlerdi.
İran’ın desteklediği Yemenli Husiler, dün İsrail’e “çok sayıda” balistik füze ve insansız hava aracıyla saldırmışlardı.