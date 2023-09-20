İran liderinin BM konuşması sırasında tansiyon yükseldi

BM Genel Kurulu'nda önceki yıllarda Erdoğan'ı da protesto eden İsrail'in BM temsilcisi Gilad Erdan'ın İran lideri Reisi'nin konuşması sırasındaki hareketi üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

Sozcu.com.tr

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya İsrail’in Mahsa Amini protestosu damga vurdu.

Reisi kürsüdeyken İsrail’in BM Temsilcisi Gilad Erdan, elinde geçen sene başörtüsü kuralına uymadığı gerekçesiyle Tahran’da gözaltına alındıktan sonra ölen 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin posteriyle ayağa kalktı. Posterde Amini’nin resminin yanında “İranlı kadınlar özgürlüğü hak ediyor” yazıyordu.

İsrailli yetkilinin kürsüye doğru yürümesi üzerine BM güvenlik görevlileri müdahale ederek Erdan’ı salondan çıkardı. İsrail temsilcisinin bir süre gözaltında tutulduktan sonra bina dışına çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcşsi Erdan, 2020 yılında da BM Genel Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferans ile yaptığı konulma sırasında salonu terk etmişti. Erdan, “Erdoğan, İsrail’e karşı antisemitist yalanlarına devam ediyor” demişti.

REİSİ: BEKLENEN KURTARICI HAYATTA

Bu arada İran Cumhurbaşkanı Reisi, BM’deki konuşmasında “dünyanın bir kurtarıcı beklediğini ve bu kişinin şu an hayatta olduğunu” savundu. Reisi, “Dünya bir kurtarıcı bekliyor. Semavi dinlerin hepsi bunu vadetti. Bu kurtarıcı var ve şu an hayatta, yaptıklarımıza şahitlik ediyor” dedi.

ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesine yönelik eleştirilerini yineleyen Reisi, Washington yönetiminin bu tutumunu “zorbalık” olarak nitelendirdi. (AJANSLAR)

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