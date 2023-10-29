İran, Suudi Arabistan ve Katar arasında Filistin görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Filistin'deki son durumu ele aldı.

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan ve Katar dışişleri bakanları ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile görüşmesine ilişkin Abdullahiyan, şunları kaydetti:

“Siyonist rejimin Gazze’deki suçlarının durdurulması, bu bölgeye insani yardım gönderilmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçüne karşı uluslararası toplumun ve İslam ülkelerinin ortak hareket etmesi gerekliliği vurgulandı.”

Abdullahiyan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile yaptıkları telefon görüşmesinde de Filistin'deki son durumu ele aldıklarını kaydetti.

Abdullahiyan, “İslam dünyası ülkelerinin ciddi ve kararlı eylemlerinin Gazze’deki Siyonistlerin savaş suçu ve soykırım yapma fırsatını ortadan kaldıracağına inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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