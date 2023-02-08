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İran, Türkiye’ye 10 acil müdahale ekibi gönderecek

İran'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek için Türkiye'ye 10 acil müdahale ekibi göndereceği bildirildi.

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İran, Türkiye’ye 10 acil müdahale ekibi gönderecek

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, çarşamba günü sekizer kişiden oluşan 10 acil müdahale ekibinin Türkiye’ye gönderileceğini açıkladı.

Kulivend, gönderilecek İran Kızılayı acil müdahale ekiplerinin beraberlerinde arama kurtarma ekipmanı ve yardım malzemeleri de götüreceğini belirtti.

İran’ın gönderdiği çadır ve gıda paketi gibi insani yardım malzemeleri taşıyan askeri kargo uçağı dün Gaziantep Havalimanı’na inmişti. (AA)

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