İran’la 6 milyar dolarlık esir takası ABD’de tartışma yarattı

İran'ın serbest bırakılan 6 milyar dolarlık fonu karşılığında ABD vatandaşı 5 mahkumu bırakması, ABD'de Biden hükümetine yönelik tepkilere yol açtı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de Joe Biden yönetimi yetkilileri, İran ile vardıkları tutuklu takası anlaşması kapsamında İran’da tutuklu bulunan 5 ABD vatandaşının serbest bırakıldığını ve 2 aile üyesiyle birlikte uçakta olduklarını bildirdi.

ABD vatandaşları ile 2 aile üyesinin birkaç saat önce bir uçakla İran’dan ayrıldığını belirten yetkililer, bu kişilerin öncelikle sağlık kontrolleri için Katar’ın başkenti Doha’ya gideceğini kaydetti. Yetkililer, söz konusu kişilerin sağlık kontrollerinin ardından ABD hükümetine ait uçakla ülkelerine döneceğini aktardı.

İRAN, HESAPTA PARAYI GÖRÜP SERBEST BIRAKTI

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, bugün başkent Tahran’da yaptığı basın açıklamasında, “Doha yönetiminden Katar’daki İran banka hesaplarının etkinleştirildiğine dair bilgi aldıklarını” aktarmıştı. Ferzin, ABD ile varılan mahkum takası anlaşması çerçevesinde serbest bırakılan 6 milyar dolarlık İran fonlarının Katar’daki banka hesaplarına yatırıldığını belirtmişti.

ABD ve İran medyasında daha önce yer alan haberlerde, İran’ın Güney Kore’de dondurulmuş 6 milyar dolarının serbest bırakılması karşılığında iki ülkenin tutuklu takası yapacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Bu arada takas anlaşması ABD’de tepkilere yol açtı. Cumhuriyetçiler, Biden yönetimini Tahran’ın petrol gelirlerini serbest bırakarak “terör örgütlerini” finanse etmesine yardımcı olmakla suçladı. Arkansan Senatörü Tom Cotton, “İran parayı alıp kaçacak” dedi.

Biden yönetimi, bazıları casuslukla suçlanan ve uzun süredir İran tarafından “pazarlık kozu” olarak kullanılan ABD vatandaşlarını geri getirme sözü vermişti. Buna karşın birçok kesim ve İranlı aktivistler, bunun İran’ın daha fazla kişiyi rehin almasını teşvik edeceğini savunuyor.

Biden yönetimi ise mali yaptırımlar ve sıkı takibin bu paranın sadece insani ihtiyaçlar için harcanacağını garanti ettiğini belirtiyor. (AJANSLAR)