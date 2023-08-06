Abone Ol

İran’da 3 bina inşaatı çöktü: 3 ölü

İran'ın başkenti Tahran'da ruhsatsız olduğu belirtilen 3 bina inşaatının çökmesi sonucu 2'si polis memuru 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İran’da 3 bina inşaatı çöktü: 3 ölü

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) göre, Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki olayla ilgili bilgi verdi.

Meleki, “Tahran’ın Helalzir Mahallesi’nde inşaatı süren 3 bina çöktü. Göçük altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralı çıkartıldı.” dedi.

Tahran Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, inşaatların ruhsatsız olduğu, göçük altında kalarak hayatını kaybedenlerden 2 kişinin de inşaatı incelemeye giden polis memurları olduğu kaydedildi. (AA)

Fabrika inşaatında üzerine beton kiriş düşen işçi öldüİlginizi ÇekebilirFabrika inşaatında üzerine beton kiriş düşen işçi öldü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam