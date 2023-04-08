İran’da başörtüsü gerilimi: Kadınları kamerayla izleyecekler

Son dönemde hükümet karşıtı protestolara sahne olan İran’da polis, kadınların başörtüsü kurallarına uyup uymadığını denetlemek için sokaklara kameralar yerleştiriyor.

Sozcu.com.tr

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Son aylarda birçok kadının başörtüsü takma zorunluluğunu protesto ettiği İran'da hükümetten yeni bir adım geldi.

Başörtüsü takmayı reddeden kadınlara ağır cezalar verme tehdidinde bulunan İran hükümeti, kadınları takip etmek için sokaklara kameralar yerleştiriyor. İran emniyetinden yapılan açıklamada, kameralarla başörtüsü kuralını ihlal ettiği tespit edilen kadınların “gereken cezayı alacağı” belirtildi.

İran polisi, halka da başörtüsü kuralını koruma ve kurala uymayan kadınları uyarma çağrısı yaptı. Açıklamada bu adımın başörtüsü zorunluluğuna karşı artan ihlalleri önleme amacı taşıdığı, başörtüsünün ülkenin temel değerlerinden biri olduğu kaydedildi.

22 yaşındaki Mahsa Amini'nin eylül ayında “başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle” başkent Tahran'da gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi, İran'da son yılların en büyük protestolarına yol açmıştı. Gösterilere öncülük eden İranlı kadınlar başörtülerini çıkararak İslam yönetimine meydan okumuş, olaylarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

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