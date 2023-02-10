İran’da cuma namazı sonrası depremde hayatını kaybedenler için dua edildi
İran'ın başkenti Tahran'daki Ehli Sünnet Mescidi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ve yaralananlar için dua edildi.
Tahran’da bulunan Ehli Sünnet Mescidi’nde okunan cuma hutbesinin ardından cemaat topluca dua etti.
Ehli Sünnet Mescidi imamı, Türkiye, Suriye ve İran’ın Hoy kentinde yaşanan depremlerin “elim olaylar” olduğunu belirterek, cemaate dayanışma çağrısı yaptı.
İmam, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifa duasında bulundu. (AA)