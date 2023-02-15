İran’da korkutan şiddetli patlama

İran'ın güneydoğusunda duyulan büyük patlama sesi paniğe yol açtı.

Sozcu.com.tr

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İran’ın güneydoğusunda yer alan Kirman eyaletinde büyük bir patlama sesinin duyulduğu bildirildi.

Yarı resmi İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, yerel saatle 12.00 sıralarında Kirman kentinde çok güçlü bir patlama sesi duyuldu. Kirman eyaleti Vali Yardımcısı Rahman Celali, kentteki bazı binaları sarsan sesin kaynağının henüz belli olmadığını söyledi.

Ülke medyasına konuyla ilgili açıklama yapan Kirman Valisi Muhammed Mehdi Fedakar ise kentte duyulan patlama sesinin bir askeri tesiste son kullanma tarihi geçmiş mühimmatların kontrollü şekilde imha edilmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Kirman Valisi, mühimmatların imhasının Kirman eyaletine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Bagin ilçesinde bulunan askeri tesiste yapıldığını aktardı. (AA)

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