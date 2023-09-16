İran’da Mahsa Amini gerginliği: ‘Babası gözaltına alındı’

İran'da başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle geçen sene gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölüm yıldönümünde rejim karşıtı gruplara operasyon düzenlendi. Amini'nin babasının da gözaltına alındığı iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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İran’da Mahsa Amini’nin ölümünün birinci yılında güvenlik güçleri gösterilere karşı önlemlerini sıkılaştırırken rejim karşıtı gruplara mensup kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Kürdistan eyaleti Vali Yardımcısı Mehdi Ramazani, Merivan ve Bane kentlerinde bölgede “güvensizlik oluşturmayı planlayan” gruplara, güvenlik ve istihbarat güçleri tarafından operasyon düzenlendiğini söyledi. Gözaltına alınan kişilerin rejim karşıtı terörist gruplarla bağlantılı olduğunu söyleyen ancak hangi örgüt olduğuna dair bilgi vermeyen İranlı yetkili, “Bu terör örgütleri eyalet düzeyinde güvensizlik yaratmayı planlıyordu. Liderlerini ve ona bağlı unsurları yakalayarak, eyleme geçemeden planlarını etkisiz hale getirdik” dedi.

Öte yandan muhalif haber kaynakları, Mahsa Amini’nin ölüm yıldönümünde babası Emced Amini’nin Kürdistan eyaletine bağlı Sakkız kentinde evinden çıkarken gözaltına alındığını aktardı. İran’ın resmi ajansı IRNA ise konuyla ilgili haberinde, iddiayı yalanladı.

Başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümünün birinci yılının arefesinde ülkede protestoların yeniden canlanma ihtimali üzerine güvenlik güçleri tedbirlerini artırıyor. Sosyal medyada, Mahsa Amini’nin mezarının olduğu Ayçi Kabristanı’na giden yolların kapatıldığına dair görüntüler paylaşıldı. (AA)

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