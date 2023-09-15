İran’da Mahsa Amini’nin ölüm yıldönümünde tansiyon yükseliyor

İran'da geçen sene "başörtüsünü düzgün takmadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölüm yıldönümü yaklaşırken ülke yönetimine karşı gösteriler düzenleniyor.

Sozcu.com.tr

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İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan kentinde Mahsa Amini’nin ölüm yıldönümü arifesinde cuma namazının ardından ülke yönetimine karşı gösteri düzenlendi.

Sosyal medyada yayımlanan ve eyaletin yönetim merkezi Zahidan’da çekildiği anlaşılan görüntülere göre, cuma namazı sonrası Mekki Camisi’nden çıkan kalabalık grup, ellerindeki dövizlerle yürüyüşe geçerek ülke yönetimini hedef alan sloganlar attı. Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etmedi.

Sünnilerin yoğun nüfusa sahip olduğu Sistan-Beluçistan eyaleti, geçen yıl 30 Eylül’de ülkede Mahsa Amini gösterileri devam ederken cuma namazı sırasında protestocular ile İran güvenlik güçleri arasında yaşanan ve çok sayıda can kaybına yol açan olaylara sahne olmuştu. Zahidan başta olmak üzere Sistan-Beluçistan eyaletinde, “Kanlı Cuma” adı verilen olaylarının yaşandığı 30 Eylül’den bu yana cuma namazından sonra protestolar düzenleniyor.

İRAN POLİSİ ALARMDA

Öte yandan Mahsa Amini’nin polis nezaretindeyken ölümünün birinci yıl dönümü olan 16 Eylül öncesinde ülkede protestoların yeniden canlanma ihtimali üzerine güvenlik güçleri operasyonlarını yoğunlaştırdı.

İran medyasındaki haberlerde, birçok eyalette polis ve istihbarat kurumlarının işbirliğiyle yapılan operasyonlarda “isyanların liderlerinin” de aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. (AA)