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İran’da Mossad ajanı alarmı

İran, "Afganistan sınırında İran'a saldırı hazırlığındaki 3 Mossad ajanını yakaladık" açıklaması yaptı.

Sozcu.com.tr
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İran’da Mossad ajanı alarmı

İran ile Afganistan’daki Taliban yönetimi istihbarat birimlerinin ortak çalışmasıyla, iki ülke arasındaki dağlık bölgede, İran’a İHA saldırısı düzenleme hazırladığında ve Mossad ajanı olduğu öne sürülen 3 kişinin yakalandığı bildirildi.

İran’ın resmi ajansı IRNA’ya göre İran ile Afganistan sınırındaki dağlık alanda, İsrail Ulusal İstihbarat Servisi Mossad için çalışan 3 ajan yakalandı.

Kimliği açıklanmayan kişilerin, Afganistan topraklarından İran’daki bazı hedeflere İHA saldırısı düzenleme hazırlığında oldukları iddia edildi.

Mossad adına çalıştığı ileri sürülen kişilerin sorgulanmak üzere İran’a götürülecekleri aktarıldı. (AA)

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