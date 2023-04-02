İran’da tepki çeken saldırı: Yoğurtla saldırdılar

Ahlak polislerinin görev yaptığı İran'da tepki çeken bir saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken görüntüler uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu…

Sosyal medyada yer alan güvenlik kamerası görüntüsünde, İranlı bir adam markette alışveriş yaptıkları sırada anne ile kızı olduğu söylenen kadınlarla “başörtüsü takmadıkları” gerekçesiyle tartışmaya başlıyor.

Görüntülerde, tartışmanın büyümesi üzerine eline aldığı yoğurt kabını iki kadının kafasına döken adamın dükkan sahibi tarafından tartaklanarak dışarı atıldığı görülüyor.

İran’ın Rezevi Horasan eyaletine bağlı Torkebe kentinde gerçekleştiği açıklanan olay sonrasında iki kadının gözaltına alındığı belirtilirken yoğurtla saldıran adamın da kamu düzenini bozma gerekçesiyle gözaltına alındığı duyuruldu. Yetkililer saldıran adama müdahale eden market sahibine de uyarı cezası verdi.

Torkebe kenti savcılığından yapılan açıklamada, “toplum içinde başörtüsünü açan iki kadın ile bu iki kadına uygun olmayan şekilde müdahale ederek, fiilen hakaret ve kamu düzenini bozma suçlarını işleyen bir adam hakkında tutuklama kararı alındığı” belirtildi.

İlginizi Çekebilir Rusya'yı karıştıran skandal video: Putin öfkelendi, ceza geldi