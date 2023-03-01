Kız okullarında toplu zehirlenme vakaları İran’ı alarma geçirdi

İran'da, kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda artan zehirlenme vakaları ülkede gündemin ilk sırasına yerleşti. Olayların, “başörtüsünü düzgün takmadığı” gerekçesiyle eylülde ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümü sonrası kadınların ve kız öğrencilerin öncülük ettiği kitlesel protestoların ardından gelmesi dikkat çekiyor.

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İran'da kız öğrencilerin devam ettiği okullarda görülen toplu zehirlenme vakalarındaki artış büyük endişe yaratıyor.

Daha önce Kum ve Burucerd başta olmak üzere Çaharmahal ve Bahtiyari ile Erdebil gibi kentlerdeki toplu zehirlenme vakalarının son olarak Tahran'da yaşandığı belirtildi. Perdis'teki Hayyam Kız Lisesinde okuyan 35 öğrencinin zehirlenmesine ilişkin yerel medyada haberlerin yayımlanmasının ardından başkentin 13. Bölgesinde bulunan Zeyneb Yolu İlköğretim Okulu öğrencilerinin de zehirlendiği aktarıldı.

‘TÜM ÖĞRENCİLER ANİDEN UYKUYA DALDI’

İran'da reformcu kanada yakınlığıyla bilinen “Sharghdaily” internet sitesinin haberine göre, öğrenci velilerinden biri dün gerçekleşen zehirlenme vakasını doğruladı. Adı açıklanmaya öğrenci velisi, kızının okulun 3. katında eğitim gördüğünü, söz konusu katta bir zehirlenme vakasının ardından birinci kattaki bir sınıfta okuyan öğrencilerin de halsiz düştüğünü anlattı.

Öğrenci velisi, daha sonra acil durum ekiplerinin okula gelerek bazı öğrencileri hastaneye götürdüğünü belirtti.

Olayın sebebinin henüz belli olmadığını dile getiren veli, “Kızımın anlattığına göre, belirli bir semptom yoktu veya en azından kızımın bundan haberi yok. Görünüşe göre herhangi bir semptom olmadan sınıftaki tüm çocuklar aniden uykuya daldı” ifadelerini kullandı.

Söz konusu okulda kaç kişinin zehirlendiğine ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

SAĞLIK BAKANI: ZEHİR TESPİT EDİLDİ

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Sağlık Bakanı Behram Aynullahi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, zehirlenme vakalarının hafif geçtiğini, herhangi bir komplikasyonun oluşmadığını anlatarak, etkilenen kişilerin birkaç saat boyunca halsizlik ve uyuşukluk hissettiğini ifade etti.

Konuyu araştırmak üzere bir komisyon kurulduğunu aktaran Aynullahi, yapılan araştırmalarda söz konusu olaylarda “tesiri düşük bir zehrin” kullanıldığını tespit ettiklerini belirtti.

Meclis Eğitim, Araştırma ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Alirıza Monadi Sefidan da komisyonlarının, Kum, Burucerd ve diğer bazı şehirlerde kız öğrencilerin zehirlenmesi sorunuyla ilgili olarak Eğitim, Sağlık ve İstihbarat bakanlığı temsilcileriyle ortak bir toplantı düzenlediğini bildirdi.

Vakalarda “az miktarda zehirleyecek şekilde düşük dozda bir zehir” kullanıldığını ifade eden Sefidan, “Yapılan takip ve test sonuçlarına göre, okullarda kullanılan zehirde N2 (diazot) gazının bulunduğu tespit edildi” açıklamasında bulundu.

900’DEN FAZLA ÖĞRENCİYİ ETKİLEDİ

“Khabar_fouri” adlı Telegram kanalı tarafından yayımlanan ve zehirlenme vakalarını gösteren listede, birçok şehirde 850'ye yakın öğrencinin olaydan etkilendiği ileri sürüldü.

Tarih, yer ve sayıların yer aldığı listenin yayımlanması sonrasında da 50'nin üzerinde öğrencinin zehirlendiğine ilişkin haberler yayımlandı. Resmi makamlardan ise şimdiye kadar sayıya ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

İlki 30 Kasım'da Kum şehrinde yaşanan zehirlenme vakaları, şimdiye kadar Tahran’ın yanı sıra Çaharmahal ve Bahtiyari, Sari, Kazvin, Erdebil, Torbet Cam, Kuçan, Verdencan gibi bölgelerde de görüldü. (AA)

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