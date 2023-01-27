Irkçı siyasetçi şimdi de Danimarka’da Kuran yaktı

Geçen hafta İsveç'teki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran'ı Kerim yakarak uluslararası kamuoyunda şok etkisi yaratan aşırı sağcı Paludan, bugün de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kuran'ı Kerim yaktı.

Sozcu.com.tr

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Danimarka ve İsveç vatandaşı olan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın çirkin eylemleri bitmek bilmiyor…

Uluslararası kamuoyunu karşısına alan ve daha önce Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenli olarak Kuran’ı Kerim yakacağını duyurarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren Paludan bugün çirkin eylemine devam etti.

Güvenlik önlemleri altında Kopenhag’ın popüler bölgelerinden Norrebro’ya giden Paludan kurşun geçirmez kask ve yelek giyerek kamuoyunun karşısına çıktı. Polisin bir barikat kurduğu alanda çok sayıda insan da Paludan’ı izledi. Paludan Kuran’ı Kerim yakmadan önce megafon ile bazı açıklamalarda bulundu.

Cami önünde Kuran yakan Paludan’ın eylemi sırasında yaklaşık 50 polis memurunun olduğu görülürken alanda büyük bir polis otobüsünün de olduğu belirtildi.

Öte yandan Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen de bir açıklama yaptı. Rasmussen, “Türkiye ile Danimarka’nın iyi ilişkileri var ve bu değişmedi. Danimarka ve bireyleri arasında görüş ayrılığı vardır” dedi.

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