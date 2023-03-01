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İrlanda Parlamentosu’ndan Türkiye’ye destek kampanyası

İrlanda Parlamentosu'nda depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi.

Sozcu.com.tr
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İrlanda Parlamentosu’ndan Türkiye’ye destek kampanyası

İrlanda parlamentosunda, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için UNICEF İrlanda ile işbirliğinde yardım kampanyası gerçekleştirildi.

UNICEF’in Türkiye ve Suriye’ye yönelik yardım çağrısına istinaden, Senatör Sharon Keogan öncülüğünde parlamentoda düzenlenen kampanyaya, Türkiye’nin Dublin Büyükelçisi Hakan Olcay da katılarak konuşma yaptı.

UNICEF İrlanda İcra Direktörü Peter Power’ın da yer aldığı yardım kampanyasına, milletvekilleri, senatörler ve Dublin’de görev yapan yabancı büyükelçiler bağışta bulundu.

Toplanan para, UNICEF İrlanda’nın ülke genelinde başlattığı kampanya çerçevesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için kullanılacak. (AA)

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