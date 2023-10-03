İş dünyasında başarılı olmak için bu formülü uygulayın

ABD'li araştırmacılar, iş dünyasında başarılı olmak ve patronunuzun gözüne girmek için yapmanız gereken şeyi tespit etti.

Sozcu.com.tr

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Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Vanderbilt Üniversitesi ve George Mason Üniversitesi’nden bilim insanları, başarılı bir kariyere sahip olmak için uygulamanız gereken formülü açıkladı.

Buna göre iş dünyasında parlamanın sırrı, kendi başarılarınızı da göz ardı etmeden iş arkadaşlarınızın başarılarını vurgulamaktan geçiyor.

Araştırma ekibi yaptıkları açıklamada, “Eş zamanlı olarak başkalarını teşvik ederek, başkalarının başarılarını ve niteliklerini tanımlayarak ve kişinin kendi başarılarını ve niteliklerini tanımlayıp kendini öne çıkarmasıyla bireylerin hem sıcaklık hem de yeterliliği yansıtabildiklerini gösterdik” dedi.

YEDİ DENEY YAPILDI

Kişilik ve Sosyal Psikoloji Dergisi’nde yayınlanan araştırma için, 1.488 katılımcıyla yedi deney gerçekleştirildi. 200 işe alım yöneticisi, ortak bir projeyi tamamlayan ve kendilerini değerlendiren iki meslektaşın hikayesini okudu.

İkili övgü yöntemini kullanan ilk çalışan, “Bu proje ekip çalışmamız sayesinde başarılı oldu. Tüm finansal analiz, teknik süreçler ve arka plan tasarımıyla ben ilgilendim. Alex, müşteri iletişimlerimizi nasıl yürüttüğüyle beni gerçekten etkiledi. İkimiz de en iyi yaptığımız işin sorumluluğunu üstlendik ve bu harika bir sonuca yol açtı.” diye yazdı.

Kendini öven çalışan da, “Bu proje verimli teknik detaylar nedeniyle başarılı oldu. Becerilerim bu projeye mükemmel bir şekilde uyuyordu, bu yüzden tüm finansal analiz, teknik süreçler ve tasarımla ben ilgilendim. En iyi yaptığım işin sorumluluğunu üstlendim ve bu harika bir sonuca yol açtı.” dedi.

Yöneticiler ikisini de yeterlilik açısından hemen hemen aynı olarak değerlendirdiler, ancak sıcaklık açısından ikili tarafı da öven adaya yedi puanlık bir ölçekte ortalama 5,65 puan verilirken diğer adaya 4,14 puan verildi.

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