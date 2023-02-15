İskoçya Başbakanı’ndan istifa kararı
İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, istifa kararı aldığını açıkladı.
İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, sekiz yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa
edeceğini açıkladı.
Sturgeon, Edinburgh’da düzenlediği basın toplantısında, yerine geçecek bir kişi bulunana kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini duyurdu.
Sturgeon kararının son dönemdeki sorunlarla ilgili olmadığını, siyasi değişimin ülkedeki bölünmeyi aşmak için bir fırsat olacağını ifade etti. İskoç lider, bağımsızlık konusundaki fikir ayrılıklarına değinerek bu mücadeleye öncülük etmek için yorgun olduğunu sözlerine ekledi. (Reuters)