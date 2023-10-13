İskoçya Başbakanı’nın Gazze’deki kayınvalidesi gözyaşlarına boğuldu

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla, çektiği videoda "İnsanlık nerede?" diyerek gözyaşı döktü.

Sozcu.com.tr

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İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf’un Gazze’de mahsur kalan kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla, paylaştığı videoda gözyaşlarına hakim olamadı ve “İnsanlık nerede? Dünyanın neresinde insanların kalbi var da bu çağda buna izin veriyor?” dedi.

Yusuf, sosyal medya platformu X’ten Filistinli eşi Nadia El-Nakla’nın Gazze’de mahsur kalan annesinin videosunu paylaştı. Elizabeth El-Nakla, gözyaşlarına hakim olamayarak konuştuğu videoda, şunları söyledi:

“Bu benim son videom olacak. Gazze’den herkes bizim olduğumuz yere doğru ilerliyor. Bir milyon insan. Yiyecek yok, su yok. Ve hala giderken onları bombalıyorlar. Onları nereye koyacağız? Ama kızlarım, hastanedeki tüm bu insanlar tahliye edilemez. İnsanlık nerede? Dünyanın neresinde insanların kalbi var da bu çağda buna izin veriyor? Allah yardımcımız olsun. Hoşça kalın.”

‘GİDECEK YERLERİ KALMADI’

İskoçya Başbakanı Yusuf da videoyla birlikte yaptığı yazılı paylaşımda, bu kişinin, İskoçya’dan emekli bir hemşire olan kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla olduğunu kaydetti.

Yusuf, “Gazze’deki insanların büyük çoğunluğu gibi onun da Hamas’la hiçbir ilgisi yok. Kendisine Gazze’yi terk etmesi söylendi ancak nüfusun geri kalanı gibi o da gidecek hiçbir yeri olmadığı için kapana kısılmış durumda” ifadelerini kullandı.

Hamza Yusuf, bir diğer paylaşımında da Birleşmiş Milletlerin (BM), “İsrail’in Gazze’deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istemesinin” yıkıcı insani sonuçlara yol açacağına ilişkin değerlendirmesini hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Uluslararası toplum harekete geçmeli ve toplu cezalandırmaya son verilmesini talep etmelidir. Yeter. Masum erkek, kadın ve çocukların ölümünün hiçbir gerekçesi olamaz.”

Yusuf, 9 Ekim’de yaptığı açıklamada, Filistinli eşinin annesi ve babasının Gazze’de mahsur kaldığını bildirmişti. Hamza Yusuf, eşinin İskoçya’da yaşayan annesi ve babasının, İsrail ve Gazze’deki gelişmeler sırasında kayınpederinin 92 yaşındaki hasta annesini ziyaret için Gazze’de bulunduklarını ve bölgede mahsur kaldıklarını aktarmıştı. (AA)