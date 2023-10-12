İskoçya’nın First Lady’si açıkladı: Ailem Gazze’de korku içinde

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un eşi Nadir El-Nakla yaptığı açıklamada ailesinin halen Gazze'de olduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Hamas’ın Cumartesi günü İsrail’e düzenlediği saldırıda ve sonrasında yaşanan çatışma ve askeri müdahalelerde binlerce insan ölürken dün gece İskoçya’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf’un eşi Nadir El-Nakla, BBC’ye konuştu. El-Nakla, ebeveynleri Elizabeth ve Macid El-Nakla’nın olaylar başladığında Gazze’de bulunduğunu ve Gazze’de mahsur kaldıklarını söyledi. Ailesiyle konuştuğunu ve İsrail’in hava saldırıları sonrasında ailelerinin korku içinde yaşamlarına devam ettiğini belirten El-Nakla, “Bir kabus içindeyim. Sürekli orada öleceklerini düşünüyorum” dedi.

Geçen hafta Gazze’ye akrabalarını görmeye gittiğini söyleyen El-Naklas, “Ailem Gazze’de doktor olan kardeşimi ve yaşlı akrabalarını görmek için geçen hafta gitti. Kendilerini Hamas’ın saldırısı sonrasında orada mahsur kalmış bir şekilde buldular” dedi.

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