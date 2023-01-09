İspanya: Aşırı sağcı hareketler tüm dünyayı tehdit ediyor

İspanya hükümeti, Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinin Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkemeye baskın düzenlemesi olayıyla bağlantılı olarak aşırı sağcı hareketlerin tüm dünyayı tehdit ettiği değerlendirmesinde bulundu.

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid’deki düzenlenen 7. Büyükelçiler Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Brezilya’nın başkenti Brasilia’da Bolsonaro yanlılarının eylemlerini “iğrenç” olarak nitelendirdi.

Bu olayların arkasında “aşırı sağın bulunduğunu ve bunların dünyadaki demokrasiye karşı en büyük tehdidi oluşturduğunu” dile getiren Sanchez, ABD’de yaşanan olayların “milimetrik olarak benzer bir şekilde ve bilinen tekniklerle Brezilya’da görüldüğünü” ifade etti.

“ÇOK ÜZÜCÜ VE TEDİRGİN EDİCİ BİR DURUM”

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de İspanyol televizyonu La Sexta’ya verdiği demeçte, ABD’de geçen 6 Ocak’ta 2. yılını geride bırakan eski ABD Başkanı Donald Trump yanlılarının Kongre baskını ile Brezilya’da yaşananlar arasında benzerlik olduğunu vurguladı.

Albares, “Siyasi bilimler kapsamında bir etiket koymamız gereken bu Trumpçılık hareketinin Brezilya’da çok benzer bir şekilde ortaya çıkması çok üzücü ve tedirgin edici bir durum. Artık farkında olmamız gereken bir durum var. O da bu güçler Avrupa toplumlarında da mevcut. Bugün, son 200 yılda olduğu gibi demokrasi her geçen gün daha fazla savunulması gereken, çok kırılgan bir şey.” şeklinde konuştu.

Tüm dünyanın Brezilya’da Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva’nın liderliğini desteklediğini belirten Albares, Bolsonaro yanlılarının, “seçim sonucunu tanıması” ve sürecin demokrasinin zaferiyle sonuçlanması gerektiğini söyledi.

Diğer yandan İspanyol basını, bu yıl sonunda İspanya’da yapılacak genel seçimlere atıfta bulunarak, ilk ABD’de ardından iki yıl sonra Brezilya’da yaşanan kongre baskınları sonrasında Avrupa’da herkesin “Bizde de seçimden sonra böyle bir olay yaşanır mı? Aşırı sağ seçim sonuçlarını kabul eder mi?” sorusunu sorması gerektiğine vurgu yaptı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Brezilya’da dün, ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atan, eski Devlet Başkanı aşırı sağcı Jair Bolsonaro taraftarları, polis bariyerini aşarak Ulusal Kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayını basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılarak kontrol sağlanmıştı. (AA)

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