İspanya Başbakanı Sanchez’den Türkiye’ye AB sözü

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde destek sözü verdi.

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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Erdoğan ile yaptığı görüşmeye de değindi.

AB dönem başkanlığını yıl sonuna kadar yürütecek İspanya’nın Başbakanı Sanchez, bu dönemde, AB’ye üyelik sürecinde Türkiye’yi ilgilendiren konuları gündeme getirmeye çalışacaklarına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan’a söz verdiğini söyledi.

“Türkiye’nin kendisini AB’ye daha uzak değil daha yakın hissetmesini sağlamak için bu aylarda (AB dönem başkanlığı) nasıl adımlar atabileceğimizi tam olarak görmeliyiz.” diyen Sanchez, Türkiye’nin öncelikli olarak talep ettiği vize serbestliği ve Gümrük Birliği anlaşmasının düzenlenmesi konularına İspanya olarak her zaman pozitif yaklaştıklarını ifade etti.

“GÜNDEME GETİRİLMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Sanchez, İspanya’nın AB içinde tek başına karar veremeyeceğini ancak AB dönem başkanlığının verdiği yetkiler dahilinde Türkiye’yi ilgilendiren bu iki konunun gündeme getirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Sanchez ayrıca, hükümetler arası ikili zirveler yapan Türkiye ve İspanya’nın arasında stratejik ve kapsamlı ortaklık olduğunu vurguladı.

Bu arada, İspanya’da 23 Temmuz’da erken genel seçimler yapılacak. (AA)

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