İspanya: Filistinlileri cezalandıramayız

Avrupa Birliği’nde Filistinlilere yönelik yardımların kesilip kesilmeyeceğine yönelik tartışma devam ediyor. İspanya, Hamas’ın bir terör örgütü olduğunu belirtti ve Filistinlilerin bu yüzden cezalandırılamayacağını ifade etti.

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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan daha önce yapılan ‘Filistin'e yardımların kesilmesi' hakkındaki açıklamasının tek taraflı bir karar olduğuna inandığını söyledi.

Karar hakkında diğer AB ülkelerine bir bilgi verilmediğini belirten Albares komisyonun, kararı açıkladıktan sonra “hızlı şekilde U dönüşü yaptığına” dikkati çekti.

“HAMAS İLE FİLİSTİN HALKI BİR DEĞİL”

“Filistin halkının Hamas ile bir tutulmaması” gerektiğini belirten Albares “Bir terör örgütü olan Hamas’ı, Filistin halkı ve yetkilileriyle karıştıramayız” dedi.

Albares, Filistinlilerin her zamankinden daha fazla yardıma ihtiyacı varken AB’nin yardımı kesmesinin ters etki yaratacağını belirterek, “Hamas’ın eylemlerini dehşetle izleyen ve barıştan yana olan Filistinlilerin elinden haklarını almış oluruz. Terör eylemlerinin sonuçlarından dehşete düşen insanları, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duydukları yardımı haksız yere keserek 2 kat cezalandıramayız” diye konuştu.

AB'DEN YAPILAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

AB’nin Filistin’e yardımları hakkında farklı yapılmıştı. AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, toplam 691 milyon Euro'luk kalkınma yardımı projelerini gözden geçireceklerini, tüm ödemelerin hemen durdurulacağını söylemişti.

AB Komisyonunun insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, insani yardımların süreceğini bildirmişti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de vadesi gelen ödemelerin askıya alınmayacağını duyurmuş ve “Tüm Filistin halkını cezalandıracak biçimde ödemelerin askıya alınması, AB’nin bölgedeki çıkarlarına zarar verecek ve teröristleri daha da cesaretlendirecektir” açıklamasını yapmıştı. (AA)