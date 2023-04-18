İspanya hükümeti seçim öncesi konut krizine karşı harekete geçti

Kiraların el yakması nedeniyle birçok gencin hâlâ aileleriyle yaşadığı İspanya’da hükümetten dikkat çeken bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr

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İspanya hükümeti, kiraların çok yüksek olması nedeniyle aile evinden ayrılamayan gençlere yardım için harekete geçti.

28 Mayıs'ta yerel seçimlere, bir yıl içinde de genel seçimlere gitmeye hazırlanan ülkede merkez sol hükümet, genç seçmenden oy almak için çok önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Milyonlarca gencin hâlâ aileleriyle yaşadığı ülkede hükümet, emlak piyasasının çökmesi sonucu yıllardır boş kalan daireleri gençlere düşük ücretlere kiralamayı planlıyor.

KİRA ARTIŞI SINIRLANACAK

İspanya hükümeti bugün 50 bin kullanılmayan evi düşük kiralara gençlere sunma planını onayladı. Kiraların kontrolsüz arttığı bölgelerde kira artışına sınır getirilmesini öngören plan da geçen hafta parlamentodaki partiler tarafından kabul edildi. Böylece İspanya demokrasi tarihinde ilk kez kira artış oranının yüzde 3 tavan fiyatla sabitlenmesi öngörülüyor.

Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, 2008’deki mali krizde iflas eden bankalardaki gayrimenkullerin satın alınmasıyla 2012’de kurulan “Sareb” isimli şirkete bağlı 35 bin konutun uygun fiyatlarla kiraya çıkarılacağını duyurdu. İskan Bakanı Raquel Sanchez de “Gençler ve o kadar da genç olmayanlar ev kiralarını ödeyemiyor. Bu önlemin işe yarayacağını düşünüyoruz ve tek planımız bu değil” dedi.

Ayrıca 112 plot bölgede 15 bin düşük kiralı konut inşa edilmesi de planlanıyor.

MİLYONLARCA İSPANYOL GENÇ AİLELERİYLE YAŞIYOR

Türkiye'dekine benzer şekilde son yıllarda kira fiyatlarının tırmanması sonucu konut krizine sahne olan İspanya, Avrupa’da aile evinden ayrılamayan gençlerin oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında. İspanya'da ayrı eve çıkabilen gençlerin oranı sadece yüzde 16; yani Avrupa ortalamasının yarısı.

İspanya'nın özellikle turistik bölgelerinde yabancı ziyaretçilere kısa dönemli ev kiralama uygulamaları nedeniyle kiralar son yıllarda çok hızlı arttı. Ülkenin güneyindeki Malaga'da bu yılın ilk çeyreğinde kiralar yüzde 20 artarken boş ev sayısı yüzde 27 azaldı.

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