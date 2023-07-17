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İspanya kavruluyor: 45-50 derecelere çıkacak

Aşırı sıcaklarla mücadele eden İspanya yetkililer endişe yaratan bir harita paylaştı.

Sozcu.com.tr
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İspanya kavruluyor: 45-50 derecelere çıkacak

İspanya Çevre Bakanlığına bağlı Meteoroloji Ajansı (AEMET), ülke genelinde bugünün hava sıcaklık tahmininin yer aldığı haritayı yayınladı.

AEMET’ten yayınlanan haritada, ülkenin merkezindeki Kastilya-La Mancha ve güneyindeki Endülüs bölgelerinde hava sıcaklığının 45-50 derece arasında değişkenlik göstereceği tahmin ediliyor.

Ekstremadura, Valensiya, Murcia, Kastilya Leon, Madrid ve Aragon bölgelerinde ise hava sıcaklığının 36-38 derece arasında olacağı öngörülüyor.

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