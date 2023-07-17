İspanya kavruluyor: 45-50 derecelere çıkacak
Aşırı sıcaklarla mücadele eden İspanya yetkililer endişe yaratan bir harita paylaştı.
İspanya Çevre Bakanlığına bağlı Meteoroloji Ajansı (AEMET), ülke genelinde bugünün hava sıcaklık tahmininin yer aldığı haritayı yayınladı.
AEMET’ten yayınlanan haritada, ülkenin merkezindeki Kastilya-La Mancha ve güneyindeki Endülüs bölgelerinde hava sıcaklığının 45-50 derece arasında değişkenlik göstereceği tahmin ediliyor.
Ekstremadura, Valensiya, Murcia, Kastilya Leon, Madrid ve Aragon bölgelerinde ise hava sıcaklığının 36-38 derece arasında olacağı öngörülüyor.