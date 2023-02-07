İspanya Kralı 6. Felipe’den Türkiye mesajı

İspanya Kralı 6. Felipe, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla Türkiye ve Suriye'ye dayanışma ve yardım mesajı gönderdi.

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Angola’ya resmi ziyarette bulunan Kral 6. Felipe, başkent Luanda’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaptığı konuşmada, “Türkiye ve Suriye, bu felaketin dramatik sonuçlarının olabildiğince üstesinden gelmek için yetkililerden ve İspanyol halkından ihtiyaç duydukları tüm dayanışma ve yardıma sahip olduklarını biliyorlar.” şeklinde konuştu.

İspanya Kralı, depremler için ” korkunç” ifadesini kullanarak, mağdurlar için derin üzüntü duyduğunu ve başsağlığı mesajı gönderdiğini ifade etti.

Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço da konuşmasının başında depremlerden dolayı Türkiye ve Suriye’de yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. (AA)

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