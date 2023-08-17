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İspanya’da kan donduran toplu tecavüz skandalı

İspanya'nın Balear Adaları'na bağlı Mayorka'da, 5 Fransız ve 1 İsviçreli turist, 18 yaşındaki bir İngiliz kıza tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

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İspanya’da kan donduran toplu tecavüz skandalı

İspanya’nın popüler tatil beldesi Magaluf’ta, 14 Ağustos’ta gerçekleştiği belirtilen toplu tecavüz iddiası soruşturuluyor.

Polis, 5 Fransız ve 1 İsviçreli turistin 18 yaşındaki İngiliz kıza tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Olayın 14 Ağustos’ta Magaluf’ta bir otelde gerçekleştiği iddia edilmişti.

18 yaşındaki İngiliz kız, tecavüze uğradığını ve söz konusu saldırının kamerayla kaydedildiğini belirtmişti.

Olayın ardından kaçarak sokakta yardım arayan genç kıza otel görevlileri yardım etmişti. (AA)

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