İspanya’da yeni yasa kriz çıkardı

İspanya'da hükümetin cinsel taciz vakalarında kadını daha fazla korumaya yönelik ekimde çıkardığı yasa, içerdiği bazı teknik eksikliklerden ötürü bu suçtan ceza alan 74 mahkumun serbest kalmasına, 721 mahkumun ceza indirimi almasına yol açtı.

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Kamuoyunda “sadece evet evettir” sloganıyla tanınan, sözlü ve açık rıza olmayan cinsel ilişkiyi tecavüz sayan yasal değişiklik, bazı teknik eksiklikler sebebiyle bu suçtan hüküm giyen mahkumların serbest kalmasına ya da ceza indirimi almasına neden oluyor.

İspanya Genel Yargı Konseyinden yapılan açıklamada, yasadaki eksiklikten ötürü şimdiye kadar 74 mahkumun serbest kaldığı, 721 mahkumun ise ceza indirimi aldığı bildirildi.

TEMEL SEBEP AÇIKLANDI

Uzmanlar, yasada taciz ve cinsel saldırı arasında ayrım yapılmamasını, suçun geniş bir yelpazede ele alınmasını ve Anayasanın kişi hakları lehine veya kısıtlayıcı olmayan yaptırım hükümleriyle ilgili maddesiyle çakışmasını, ceza indirimlerindeki temel sebep olarak gösteriyor.

Koalisyon hükümetin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), 2 ay önce söz konusu eksikliği gidermek için çalışma başlatsa da ortağı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos’u ikna edemiyor.

Muhalefetteki sağ partiler ise hükümeti eleştiriyor. (AA)