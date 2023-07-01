İspanya’dan Ukrayna’ya destek

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını devraldıkları ilk gün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bu ülkeye tank, zırhlı araç, sahra hastanesi göndereceklerini ve 55 milyon avro yardım yapacaklarını açıkladı.

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Sanchez, Kiev’e yaptığı ziyaret kapsamında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Ukrayna Parlamentosunda konuşan Sanchez, daha sonra bir askeri hastaneye ziyarette bulundu.

Sanchez, burada yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya 4 adet Leopard tankı, zırhlı araçlar ve ameliyat yapma imkanlarına sahip bir sahra hastanesi göndereceklerini ve ayrıca ülkenin yeniden yapılanması için de 55 milyon avroluk (51 milyon avrosu KOBİ’lere) yardım yapacaklarını söyledi.

6 TANK GÖNDERMİŞLERDİ

İspanya, geçtiğimiz nisan ayında Ukrayna’ya 6 adet Leopard tankı göndermişti.

Ukrayna’nın gerekli askeri malzemelere sahip olması için AB Barış Fonu’ndan yardımların devam edeceğini kaydeden Sanchez, “Ukrayna, coğrafik konumundan dolayı değil sahip olduğu ahlaki ve manevi bağlılığından dolayı Avrupalıdır.” dedi.

Sanchez ve Zelenskiy yaptıkları ortak açıklamada ise, “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırganlığında işlediği savaş suçları ve diğer ciddi suçların sorumlularını adalet önüne çıkarmak için çalışma” sözü verdi. (AA)