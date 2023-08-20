İspanya’yı kasıp kavuran yangın söndürülemiyor: On binlerce insan evini terk etti

İspanya'nın Tenerife adasında başlayan yangın söndürülemiyor...

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İspanya’nın Kanarya takımadalarından Tenerife adasını kasıp kavuran orman yangını hız kesmeden devam ediyor. Kuvvetli rüzgârlar ve yüksek sıcaklıklar, salı akşamı patlak veren ve toplam 26 bin kişiyi evlerini terk etmek zorunda bırakan devasa yangının yayılmasını kolaylaştırdı.

Yangın söndürme operasyonlarından sorumlu Pedros Martinez, “Yangın, belki tüm bölgelerde değil ama büyük bir bölümde söndürme kapasitemizi aşıyor” dedi.

Martinez, itfaiyecilerin, rüzgâr ve büyük duman bulutları nedeniyle karada zorluk yaşadığını söyledi.

Kanarya Adaları Bölgesel Hükümeti Başkanı Fernando Clavijo, basına yaptığı açıklamada, özellikle çok daha güçlü rüzgarların, tahmin edilenden çok daha yüksek hava sıcaklığının ve düşük nem nedeniyle yangının esas olarak kuzey kanadı boyunca yayılmasını kolaylaştırdığını belirtti.

Yangın çıktığından beri yaklaşık 4 bin 500 kişi tahliye edilmişti. Acil servislerin tahminlerine göre, bu sayı dün 26 bine yükseldi.

Yerel acil servis yetkilisi Manuel Miranda, X ağında “yangının tehlikesi ve yakınlığı” konusunda uyarıda bulunarak, “Yangın ve hava koşulları değişti ve Tenerife’nin kuzeyindeki beş yerleşim birimini tahliye etmek zorunda kaldık” dedi.

Bu yeni tahliyeler, meteorologların Tenerife’de hafta sonu boyunca hava sıcaklığının yeniden yükseleceği ve itfaiyecilerin sahadaki çabalarını zorlaştıracağı uyarısında bulunması üzerine yapıldı.

5 BİN HEKTARLIK ALAN YANDI

Yaklaşık 50 kilometrelik bir yüzeyde 5 bin hektarlık bir alanı kül eden orman yangını, 203 bin 400 hektarlık Tenerife adasının yaklaşık yüzde 2,5’ini kapsıyor.

Yangın, 3 bin 715 metre ile İspanya’nın en yüksek noktası olan Teide yanardağının üzerinde, uydu görüntülerinde de görülebilen sekiz kilometre yüksekliğinde büyük bir duman bulutu oluşturdu.

Bu orman yangını, çok sayıda kuru alana sahip olan ve orman yangını riskini artıran adada iki sıcak hava dalgası arasında çıktı.

Uzmanlara göre, küresel ısınmanın sonucu olarak aşırı hava olayları yoğunlaştı. Sonuç olarak, sıcak hava dalgalarının daha sık ve yoğun olması ve etkilerinin daha yaygın olması daha çok beklenmeli.

Ada, özellikle 2007 yılında yanan alan bakımından daha büyük yangınlara sahne olmuştu.

Ancak hava koşulları ve adanın topografyası, Fernando Clavijo’nun perşembe günü takımadaların son 40 yılın “en karmaşık” yangınıyla karşı karşıya olduğunu söylemesine neden olmuştu.

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemine (Effis) göre, 2022 yılında İspanya’da 500’den fazla yangında 300 bin hektarlık orman alanı harap oldu. Bu, Avrupa rekoru olarak kayıtlara geçti.

Küresel ısınmaya en çok uğrayan ülkelerden olan İspanya'da 2023 yılında yaklaşık 76 bin hektarlık orman şimdiden yanmış durumda.