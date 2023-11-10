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İsrail, 7 Ekim’de hayatını kaybedenlerin sayısını düzeltti

İsrail Dışişleri Bakanlığı, 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülen ve daha önce bin 400 olarak açıklanan ölü sayısını bin 200 olarak düzeltti.

Yayınlanma: 23:33 - 10 Kasım 2023 Güncellenme:
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İsrail, 7 Ekim’de hayatını kaybedenlerin sayısını düzeltti

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Gazze’deki duruma ilişkin bugün aldığı karara tepki için bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, 7 Ekim’deki saldırılarda öldürülenlerin sayısı bin 400 yerine bin 200 olarak revize edildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat, 7 Ekim’deki saldırılarda öldürülenlerinin sayısının düzeltildiğini belirtti.

İsrail makamları daha önceki açıklamalarında 7 Ekim’deki saldırılarda öldürülenlerin sayısını 1400 olarak duyurmuştu. (AA)

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