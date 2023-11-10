İsrail, 7 Ekim’de hayatını kaybedenlerin sayısını düzeltti
İsrail Dışişleri Bakanlığı, 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülen ve daha önce bin 400 olarak açıklanan ölü sayısını bin 200 olarak düzeltti.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Gazze’deki duruma ilişkin bugün aldığı karara tepki için bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, 7 Ekim’deki saldırılarda öldürülenlerin sayısı bin 400 yerine bin 200 olarak revize edildi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat, 7 Ekim’deki saldırılarda öldürülenlerinin sayısının düzeltildiğini belirtti.
İsrail makamları daha önceki açıklamalarında 7 Ekim’deki saldırılarda öldürülenlerin sayısını 1400 olarak duyurmuştu. (AA)