İsrail, ambulans konvoyunu bombaladı

İsrail, Gazze’de ağır yaralıları taşıyan ambulans konvoyunu hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

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İsrail ordusunun binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi’nden ayrılan ambulans konvoyunu vurduğu duyuruldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, “İsrail’in Refah kara geçişine ulaşmak için güneye gitmeye hazırlanan ambulansları hedef alması sonucu hayatını kaybedenler ve yaralılar var” açıklaması yaptı.

Ambulansların Mısır’ın kontrolünde olan Refah Sınır Kapısı’na doğru yola çıkarken vurulduğu belirtildi.

ÇATIŞMALARDA SON DURUM

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze’den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400’den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 24'e yükselirken, Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail’in saldırılarda 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

Gazze’de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılay'ına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

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