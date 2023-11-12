İsrail, ameliyathane ve doğumhaneyi vurdu

Filistin hükümeti, İsrail'in Şifa Hastanesi'nde bulunan ameliyathane ve doğumhaneyi vurduğunu duyurdu.

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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürüyor.

Filistin hükümeti, İsrail’in Şifa Hastanesi’ni vurduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, “İsrail ordusu, Şifa Hastanesi yerleşkesinde yoğun bakım ünitesi, ameliyathane binası ve doğumhaneyi hedef aldı” ifadesi kullanıldı.

“HASTA VE YARALILARIN HAYATI TEHLİKEDE”

Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut, hastanelerin durumuyla ilgili açıklama yaptı. Gazze Şeridi’ndeki herhangi bir hastaneye bir damla dahi akaryakıtın girmediğini vurgulayan Zakut, düzenlediği basın toplantısında, “Şifa Hastanesindeki felaket durumu nedeniyle 36’sı çocuk 650 hasta ve yaralının hayatı tehlikede.” dedi.

Şifa Hastanesindeki duruma ilişkin Zakut, “Şifa Hastanesi yerleşkesi ve muhitinde güvenli bir yer yok, oradaki şehitlerin cenazelerine ulaşmanın da imkanı yok. Şifa Hastanesi yerleşkesindeki yaklaşık 1500 göçmenin hayatı da tehlike altında.” ifadelerini kullandı.

Zakut, Gazze’deki Rantisi Çocuk Hastanesinin zorla tahliye edilmesi nedeniyle çocukların hayatının tehdit altında olduğunu aktardı.

İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de su ve elektrik kesintileri altında tıbbi ve diğer atıkların birikmesi nedeniyle herkesin hayatının tehlikede olduğunu belirten Zakut, “Mısır’dan acil olarak Şifa Hastanesi yerleşkesindeki hasta ve yaralılar için ambulanslar göndermesini talep ediyoruz.” ifadesini kullandı.

GAZZE’DE SON DURUM

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 43’ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 361’i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları’nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, İsrail’in saldırılarında ölenlerin sayısı 11 bin 100'ü aştı, bu kişilerin en az 4 bin 500'ünü çocuklar ve 3 bin 27'sini kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze’de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda 72 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü. (AA)

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